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Изидор — в стартовом составе «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ с «Рубином»

Изидор — в стартовом составе «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ с «Рубином»
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Сегодня, 17 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Изидор – 8'    

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Фамейе, Ранджелович, Даку.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Изидор.

«Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков в семи встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.

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