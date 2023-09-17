Почеттино — о неучастии Кайседо в игре с «Борнмутом»: он вернулся из сборной с травмой

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие полузащитника Мойсеса Кайседо в заявке на матче английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

«Кайседо вернулся из сборной с травмированным коленом. В ближайшие несколько дней нам необходимо оценить его физическое состояние. На данный момент он недоступен, поэтому его нет в заявке», – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 17 сентября, в английской Премьер-лиге состоится матч «Борнмут» — «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт». Главным арбитром этого матча выступит Дэвид Кут. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

За четыре тура «Челси» набрал четыре очка и занимает 14-е место в АПЛ. У «Борнмуат» два очка, он располагается на 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии.