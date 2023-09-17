Кечинов: руководство «Спартака» будет оценивать, не приведёт ли работа Абаскаля в тупик
Поделиться
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых над футбольным клубом «Сочи» со счётом 1:0 в матче 8-го тура чемпионата России по футболу и высказался о ситуации в клубе в целом.
«Победа над «Сочи» получилась очень сложной, но важной для «Спартака». Порадовало, что не пропустили. Надеюсь, пауза пошла на пользу команде — поработали над игрой в обороне.
В работе Абаскаля сейчас не всё нормально. Ещё недавно команда находилась на девятом месте — это не может быть нормальным. Руководство после первого круга будет оценивать, куда движется «Спартак» и не приведёт ли работа Абаскаля в тупик», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
16:43
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:56
-
15:27
-
15:14
-
15:07
-
15:04
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:37
-
14:22
-
14:19
-
14:15
-
14:05
-
13:56
-
13:55
-
13:28
-
13:23
-
13:23
-
13:10
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:40
-
12:37
-
12:29
-
12:16
Партнерский контент