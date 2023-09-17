Кечинов: руководство «Спартака» будет оценивать, не приведёт ли работа Абаскаля в тупик

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых над футбольным клубом «Сочи» со счётом 1:0 в матче 8-го тура чемпионата России по футболу и высказался о ситуации в клубе в целом.

«Победа над «Сочи» получилась очень сложной, но важной для «Спартака». Порадовало, что не пропустили. Надеюсь, пауза пошла на пользу команде — поработали над игрой в обороне.

В работе Абаскаля сейчас не всё нормально. Ещё недавно команда находилась на девятом месте — это не может быть нормальным. Руководство после первого круга будет оценивать, куда движется «Спартак» и не приведёт ли работа Абаскаля в тупик», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.