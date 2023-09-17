Первый тренер Головина: Саша раскрывает свой огромный потенциал. Он ещё не достиг вершины

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о его игре в двух последних матчах чемпионата Франции.

«У Александра за последние два матча два гола и передача. У него есть все шансы повторить успех прошлого очень классного сезона. За счёт чего такой прогресс за последнее время? Мне кажется, что это не прогресс. Просто Саша постепенно раскрывает огромный потенциал, который в нём заложен. Он ещё не достиг своей вершины.

Капитанская повязка означает, что ему доверяет тренер. Это говорит о том, что Головин пользуется авторитетом в своей команде. Сейчас «Монако» уже с отрывом идёт на первом месте в Лиге 1. По-моему мнению, Александра Головина можно назвать лидером лучшей на данный момент команды чемпионата Франции. Даже объективно это так», — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.