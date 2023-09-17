«Рубин» — «Зенит»: Изидор забил дебютный мяч за гостей на восьмой минуте
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В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Изидор – 8'
На 8-й минуте матча французский нападающий Вильсон Изидор забил первый мяч за «Зенит» в своей дебютной игре, открыв счёт. Густаво Мантуан прекрасно обработал передачу и выдал мяч на ход Изидору, который убежал от защитников и аккуратно пробил низом в дальний угол — 1:0 в пользу петербуржцев.
«Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков в семи встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.
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