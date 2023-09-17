«С кровью и потом, но не со слезами». Ташуев — о матче с «Уралом»
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Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Встреча между этими командами окончилась нулевой ничьей.
«В раздевалке поблагодарили ребят за боевую игру и боевую ничью. Игра была на три результата, но в конце концов разошлись миром, но с кровью и потом… Только не со слезами (смеётся). Закономерное очко, заработанно‑приобретённое.
Футбол красен голами, а не вымученными очками. Мы хотим, чтобы команда играла в атакующий футбол. Что‑то получается, что‑то пока нет. «Урал» тоже команда крепкая. Можно ли сказать, что сегодня увидели ташуевский футбол? Лоскутно», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».
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