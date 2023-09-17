Агент Дркушича: у нас были хорошие варианты, но в «Сочи» решили от них отказаться

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, высказался о несостоявшемся уходе его клиента из российского клуба.

«Ситуация с Ваньей в клубе в целом хорошая. Да, у нас были хорошие варианты, но в клубе решили от них отказаться. Мы должны это принять. Всё это уже позади. Сейчас Ванья полностью сосредоточен на команде», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дркушич играет за «Сочи» с января 2022 года. Защитник дебютировал за клуб 7 марта 2022 года в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом». В прошлом сезоне 23-летний словенец провёл 26 матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.