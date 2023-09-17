«Рубин» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей

В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте форвард «Зенита» Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей, откликнувшись на передачу Вендела. Это седьмой гол колумбийского нападающего с начала сезона в РПЛ.

Ранее, на восьмой минуте матча, французский нападающий Вильсон Изидор открыл счёт, забив первый мяч за «Зенит» в дебютной игре.

«Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков в семи встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.