«Рубин» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей
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В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Изидор – 8' 0:2 Кассьерра – 56' 0:3 Клаудиньо – 59'
На 56-й минуте форвард «Зенита» Матео Кассьерра удвоил преимущество гостей, откликнувшись на передачу Вендела. Это седьмой гол колумбийского нападающего с начала сезона в РПЛ.
Ранее, на восьмой минуте матча, французский нападающий Вильсон Изидор открыл счёт, забив первый мяч за «Зенит» в дебютной игре.
«Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков в семи встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.
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