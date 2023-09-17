Агент Клаудиньо рассказал, покинет ли бразилец «Зенит» в зимнее трансферное окно

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, рассказал о будущем игрока в составе сине-бело-голубых.

«Клаудиньо не покинет «Зенит» зимой. Таких планов нет», — приводит слова Гарсии Sport24.

Напомним, 26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. К сине-бело-голубым он присоединился, перейдя из «Ред Булл Брагантино». Его контракт истекает в 2027 году. Прежде футболист играл за «Понте-Прета», «Санту-Андре», «Ред Булл Бразил», «Брагантино» и «Коринтианс».

В составе «Зенита» бразилец провёл 70 матчей, забил 17 мячей, дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Клаудиньо отыграл за команду Семака шесть матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал две результативные передачи.