«Эвертон» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

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«Эвертон» и «Арсенал»: объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, который состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Янг, Макнил, Гана Гейе, Онана, Данжума, Дукуре, Бету.

Стартовый состав «Арсенала»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Букайо, Нкетиа, Мартинелли.

По итогам четырёх туров «Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с одним очком в активе. «Арсенал» расположился на пятой строчке таблицы, команда набрала десять очков в четырёх играх.