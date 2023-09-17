Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны сроки восстановления игрока «Сочи» Дркушича

Стали известны сроки восстановления игрока «Сочи» Дркушича
Комментарии

Футбольный Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал о сроках восстановления своего клиента.

«У Дркушича растяжение задней мышцы бедра. На восстановление потребуется от двух до трёх недель», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 16 сентября «Сочи» на выезде уступил московскому «Спартаку» (0:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда с юга страны с 85-й минуты доигрывала матч вдесятером из-за травмы словенского защитника.

23-летний Дркушич играет за «Сочи» с января 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за сочинцев восемь матчей в рамках чемпионата России. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Дркушича: у нас были хорошие варианты, но в «Сочи» решили от них отказаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android