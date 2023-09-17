Стали известны сроки восстановления игрока «Сочи» Дркушича
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Футбольный Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал о сроках восстановления своего клиента.
«У Дркушича растяжение задней мышцы бедра. На восстановление потребуется от двух до трёх недель», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Напомним, 16 сентября «Сочи» на выезде уступил московскому «Спартаку» (0:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда с юга страны с 85-й минуты доигрывала матч вдесятером из-за травмы словенского защитника.
23-летний Дркушич играет за «Сочи» с января 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за сочинцев восемь матчей в рамках чемпионата России. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2025 года.
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