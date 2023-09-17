Ловчев: в матчах «Спартака» арбитры РПЛ завышают планку единоборств и дают тянуть время

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о судействе в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи». Напомним, красно-белые одержали минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу в концовке встречи.

«У меня обращение к арбитрам РПЛ. Я вижу, что не первый раз у нас идёт матч, когда арбитры завышают, как они говорят, планку единоборств. При этом спокойно относятся к тому, что можно тянуть время. Это не первый раз происходит в матчах красно-белых. Я видел это в матче с «Ахматом», видел вчера в исполнении «Сочи». Неинтересно такое смотреть — тяни, толкай, хлестай. Хохлов сам так не играл, странно, что вчера мы это увидели в исполнении «Сочи», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, после матча 8-го тура чемпионата с «Сочи», проходившего 16 сентября, «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.