Ловчев: состав «Спартака» лучше того результата, что есть сейчас. Другой тренер его бы дал

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0), а также оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Что касается «Спартака», то я вижу направление — не только собственно в игре, но и в эмоциях — игроки выходят рвать соперника, действуют с полной самоотдачей и эмоционально. Я не вижу безразличных. Мы на футбол в принципе из-за этого ходим. Такое отношение обязательно приведёт игроков к голу, к победе.

У «Спартака» есть проблемы в позиционной атаке — команда не умеет играть в эти шахматы. Если соперник даёт сыграть в быстрый футбол, всё получается. Но я видел в игре с «Сочи» иногда очень медленный ввод мяча в игре, Селихов долго ждёт, потом смотрит… Многовато пауз.

На мой взгляд, состав «Спартака» лучше того результата, на который сейчас играет команда. И другой тренер, возможно, этот результат бы давал. Но захватывала бы игра так, как сейчас? «Спартак» имел моменты, доминировал в первые минут 10–15, но не забил — и это становится проблемой, команда заигрывается, не хватает концентрации. И потом, уже во втором тайме, в штрафную в концовке лезут высокие — в данном случае добавляется к Соболеву и Бабич. Победу вырвали, но вполне могли закончить и 0:0, как с «Ахматом».

«Спартак» играет весело, мне нравится, но вопрос в результате — с таким составом надо побеждать увереннее по счёту. У «Спартака» хорошая скамейка, и те, кто выходит, добавляют агрессии впереди — я имею в виду прежде всего Зиньковского, который сыграл ярко», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.