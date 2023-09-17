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Ловчев прокомментировал призыв Карпина к российским футболистам уезжать из РПЛ

Ловчев прокомментировал призыв Карпина к российским футболистам уезжать из РПЛ
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Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, посоветовавшего российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Это тот самый случай, когда ухватились за два слова — и давай мочалить без разбору, толком не понимая, о чём тренер-то вообще сказал. Фразу-то повсюду подают как «уезжайте из России» — и людям, которые не в курсе футбольных дел и нюансов, которые вообще не смотрели видео со словами тренера, это кажется возмутительным.
Это же не так выглядит. В России уровень футбола упал, и, чтобы сборная выглядела лучше, показывала более зрелищный футбол, лучшим футболистам, чтобы уровень не падал, надо конкурировать в топ-чемпионатах — тогда и уровень сборной будет выше.

А все это интерпретировали и развили так, что Карпин будто призывает валить из страны. Это не так. Он, во-первых, как работал, так и продолжает работать в России и в клубе, и в сборной, и, во-вторых, никогда не говорил сам о том, что собирается куда-то сваливать из-за ситуации в мире. Так что — спокойнее, а то идет обсуждение того, что человек вообще не говорил и не имел в виду.

В то же время тренеру сборной надо аккуратнее выражаться, ты страну представляешь, и каждое слово рассматривают очень внимательно, и не только в футбольном сообществе, где, в принципе, поняли, что он имел в виду. Иногда лучше молчать, чем говорить, — я имею в виду и фразу более раннюю, про то, что за место тренера сборной не держится», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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