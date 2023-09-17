«Челси» не смог обыграть «Борнмут» в матче 5-го тура АПЛ и расположился на 14-м месте

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Виталити — Дин Корт» (Борнмут). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом (Англия). Команды не смогли выявить победителя во встрече — 0:0.

Как первый, так и второй тайм прошли под диктовку «Челси» — лондонский клуб обладал существенным преимуществом по владению мячом (65%), а также чаще создавал моменты у чужих ворот, но так и не сумел открыть счёт во встрече.

После результата данного матча «Борнмут» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав три очка в пяти играх. «Челси», в свою очередь, набрал пять очков и располагается на 14-м месте.