«Челси» не смог обыграть «Борнмут» в матче 5-го тура АПЛ и расположился на 14-м месте
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Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Виталити — Дин Корт» (Борнмут). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом (Англия). Команды не смогли выявить победителя во встрече — 0:0.
Как первый, так и второй тайм прошли под диктовку «Челси» — лондонский клуб обладал существенным преимуществом по владению мячом (65%), а также чаще создавал моменты у чужих ворот, но так и не сумел открыть счёт во встрече.
После результата данного матча «Борнмут» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав три очка в пяти играх. «Челси», в свою очередь, набрал пять очков и располагается на 14-м месте.
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