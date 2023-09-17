Деменко: победа над «Сочи» пришлась вовремя и должна улучшить настроение в «Спартаке»

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу красно-белых в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).
«Безусловно, у «Спартака» есть трудности, но, с чем это на самом деле связано, сказать трудно. Даже в этом матче результат дался с трудом, хотя красно-белые выглядели лучше соперника. Сейчас футболисты должны освободиться от некоторого давления, которое оказывалось на них из-за неудачных результатов. Победа пришлась вовремя и должна улучшить настроение в команде», — приводит слова Деменко RT.
Напомним, после матча 8-го тура чемпионата с «Сочи», проходившего 16 сентября, «Спартак» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками после восьми туров, а также прервал неудачную серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.
- 17 сентября 2023
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