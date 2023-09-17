«Спартак» не планирует подписывать свободных агентов, трансферная кампания завершена

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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб завершил трансферную компанию и не собирается подписывать свободных агентов в ближайшее время.

«Думаю, «Спартак» не будет подписывать свободных агентов в ближайшие дне недели. Трансферная кампания завершена», — приводит слова Малышева Sport24.

Напомним, 15 сентября летнее трансферное окно — 2023 официально закрылось в России, но у команд РПЛ есть возможность в течение двух недель подписывать свободных агентов. При этом новых игроков на сезон-2023/2024 клубы Российской Премьер-Лиги смогут заявить только 25 января 2024 года.

В прошедшее трансферное окно «Спартак» подписал четырёх футболистов — защитников Олега Рябчука («Олимпиакос») и Срджана Бабича («Альмерия»), полузащитника Хесуса Медину (ЦСКА) и вингера Тео Бонгонда («Кадис»).