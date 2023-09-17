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«Эвертон» — «Арсенал»: гости открыли счёт

«Эвертон» — «Арсенал»: гости открыли счёт
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В эти минуты проходит матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Арсенал». Игру принимает стадион «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 69'    

На 69-й минуте «Арсенал» вышел вперёд. Отличился бельгийский нападающий «канониров» Леандро Троссард. Отметим, что Троссард в середине первого тайма заменил Габриэла Мартинелли, который получил травму.

По итогам четырёх туров «Эвертон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с одним очком в активе. «Арсенал» расположился на пятой строчке таблицы, команда набрала десять очков в четырёх играх.

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