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Рахимов — о «Зените»: «Рубин» играл с командой, у которой уровень мастерства выше нашего

Рахимов — о «Зените»: «Рубин» играл с командой, у которой уровень мастерства выше нашего
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ от «Зенита» (0:3).

«Чего не хватило? Класса. Они показали, что нас превосходят. Они допустили меньше ошибок, качественнее контролировали мяч. Они реализовали всё, что создали. Свои же моменты мы не доводили до опасности. Сегодня мы играли с командой, у которой уровень мастерства выше нашего.

«Зенит» забил три гола на контратаках? Определённая наивность в этом присутствовала. Мы понимали, что соперник быстро переходит в фазу атаки. У них скоростные футболисты с хорошей техникой. Такой соперник тебя накажет.

Новички команды? Пока рано говорить о них. Всего день с нами тренировались. Давайте посмотрим, они должны вписаться в команду. Для этого нужно время», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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