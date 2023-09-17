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Семак: матч был не лёгкий абсолютно. «Рубин» доставил «Зениту» проблем на стандартах

Семак: матч был не лёгкий абсолютно. «Рубин» доставил «Зениту» проблем на стандартах
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (3:0).

«Не бывает так, чтобы всё получилось. Если бывает, то очень редко. Любой выездной матч достаточно сложный. Сегодня начали неплохо. Во второй части первого тайма у нас было много потерь. Это понятно, потому что первая игра после паузы на матчи сборных всегда получается сумбурной и складывается непросто. Это был хороший матч, но не лёгкий абсолютно. «Рубин» доставил нам проблем на стандартах.

Мантуан был заменён в перерыве, чтобы перейти на игру в пять защитников? Да, поэтому тоже. Понятно, что и Барриосу тяжело, он буквально прилетел не так давно. Но он пропускает кубковый матч, поэтому через эту игру он должен был набрать форму, потому что он за сборную играл мало. Мы должны ротировать состав, чтобы каждый игрок получал столько игровой практики, сколько нужно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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