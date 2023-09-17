«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: текстовая трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 17 сентября, пройдёт матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании мадридский «Реал» ни разу не победил «Реал Сосьедад». В 19-м туре команды сыграли вничью со счётом 0:0, а матч второго круга завершился победой «Реала Сосьедад» со счётом 2:0.
После четырёх туров «сливочные» набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. В свою очередь, «Реал Сосьедад» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и располагается на 10-й строчке.
- 17 сентября 2023
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