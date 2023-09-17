Салтыков: призыв Карпина уезжать в Европу? Тренер сборной не будет желать плохого игрокам
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Никита Салтыков прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина, посоветовавшего российским футболистам уезжать из РПЛ.
«Слова Карпина об отъезде молодых игроков? Не думаю, что главный тренер сборной будет желать что-то плохое своим же игрокам. Есть ли у меня такая цель? Думаю, у каждого есть цель стремиться быть как можно выше», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».
Напомним, сборная России завершила сентябрьский учебно-тренировочный сбор, на который вызывались 49 футболистов. В трёх составах игроки провели по матчу, дважды сыграв с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и с командой Катара (1:1).
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