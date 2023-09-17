«Арис» — «Пафос»: где смотреть прямую трансляцию матча с участием Александра Кокорина

В эти минуты проходит матч 4-го тура первого дивизиона Кипра, в котором встречаются «Арис» и «Пафос». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Это первый матч для российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина после возвращения в клуб.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть по ссылкам:
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Российский нападающий хозяев Александр Кокорин вышел в стартовом составе хозяев.
Отметим, что в четверг, 21 сентября, «Арис» стартует в групповом раунде Лиги Европы, в 1-м туре киприоты сыграют со «Спартой».
Напомним, «Арис» официально объявил о возвращении Кокорина из итальянской «Фиорентины» 13 сентября. В прошлом сезоне 32-летний россиянин уже выступал за кипрский клуб на правах аренды и стал по итогам сезона лучшим бомбардиром команды. Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком кипрского первенства сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».
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