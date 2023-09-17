Литвинов прояснил ситуацию с травмой и выступлением за сборную, несмотря на слова Абаскаля

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов объяснил, почему он сыграл все 90 минут за сборную России в матче с Катаром, несмотря на предупреждение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о травме игрока.

«Есть ли у меня травма? Есть повреждение. Было ли оно до сборной? Да, оно чувствовалось. Первый раз такое повреждение, со всеми обсудили (сейчас) и решили дать паузу. МРТ сделаем, посмотрим. Повреждение мешало играть в сборной? В целом — нет. Просто сейчас никто не знает, как будет дальше, если я сыграю. Мог сыграть и с «Сочи», но? Есть большая вероятность, что, если что-то случится, могу надолго вылететь.

Абаскаль говорит, что клуб предупреждал сборную, что есть проблемы? Да, но у меня первый раз такая травма. И я сам не понимал. Тянет пах. И тут же всё от меня зависит. У меня вроде бы всё нормально было. Я восстанавливался и готовился, все ждали от меня сигнала в игре, если бы что-то случилось. Перед сборной я сказал, что могу играть? Да. Если я поехал, значит, могу. Тут на мне вина, если что-то бы произошло. Всё от меня зависит. Если бы сказал, что не могу, тогда бы не поехал», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, Руслан Литвинов не смог принять участие в матче РПЛ с «Сочи» из-за травмы, сыграв перед этим все 90 минут в игре за национальную команду. Красно-белые тем не менее смогли одержать победу с минимальным счётом 1:0.