Мостовой: Головину не стоит покидать «Монако», они составят достойную конкуренцию «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина за французский клуб, а также посоветовал российскому футболисту не менять команду и остаться в стане монегасков.

«Я думаю, Александр Головин успел стать лидером в «Монако». Как по достойной игре за команду, так и по количеству лет, проведённых в клубе. Шесть лет — это приличный срок. Поэтому я с уверенностью могу назвать его лидером монегасков. За эти годы он из игрока запаса смог стать основным. Очень быстро летит время, казалось, что совсем недавно он только уезжал во Францию из ЦСКА.

Что касается продолжения карьеры, то, я думаю, ему не стоит никуда уезжать. Нужна стабильность. Да, команда не играет в еврокубках, но в прошлом же сезоне играла. И не факт, что в будущем не будет. Тем более что в этом году «Монако» может составить достойную конкуренцию «ПСЖ». Результаты парижан в этом сезоне весьма неубедительные, поэтому я считаю монегасков одними из претендентов на чемпионство. Так что нет никакого смысла уходить, не факт, что у него получится закрепиться и быть игроком основы где-нибудь в условной Германии. На это нужно время», — приводит слова Мостового RT.