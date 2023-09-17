Семак: можем включить в заявку ещё одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, могут ли клуб пополнить новые футболисты.

«Александр Медведев имел в виду Изидора, когда говорил, что в «Зените» ждут сенсационный трансфер? Нет. Я думаю, Александр Иванович имел в виду Барбоскина, которого удалось подписать (улыбается).

Могут ли клуб пополнить футболисты, которые сейчас свободные агенты? Вероятность такая существует, у нас есть возможность включить в заявку ещё одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть. Может получиться, может не получиться. Наверное, маловероятно», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

О переходе Изидора в «Зенит» из «Локомотива» было объявлено 9 сентября. Французский форвард присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Кроме того, у «Зенита» есть опция выкупа контракта Вильсона у «Локомотива».