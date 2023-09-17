Игрок «Пари НН» Майга — о матче со «Спартаком»: должны исправить ситуацию и взять реванш

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга рассказал, что команда рассчитывает взять реванш у «Спартака» в предстоящем матче 4-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России, который состоится 19 сентября.
«Для нас предстоящий матч со «Спартаком» — реванш. Прошлую игру мы проиграли в Москве. Это шанс для нас, чтобы исправить ситуацию в Кубке. Думаю, что на матч придёт много болельщиков. Мы должны исправить эту ситуацию и взять реванш», — сказал Майга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, команды уже встречались в текущем розыгрыше Кубка России. Тогда, 8 августа, «Спартак» оказался сильнее, победив с минимальным преимуществом в крайне результативном матче — игра закончилась со счётом 5:4 в пользу красно-белых.
- 17 сентября 2023
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