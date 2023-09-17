Семак — о паузе на игры сборных: с этим связано достаточно много проблем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) высказался о влиянии на команду перерыва на игры сборных.

«Мне кажется, любой тренер с опаской ждёт возобновления чемпионата после паузы, особенно те тренеры, у которых много игроков уезжают в национальные сборные. С этим связано достаточно много проблем: кто-то приезжает под нагрузкой — тот же Алип две игры полностью сыграл. Кто-то, как Кассьерра и Барриос, практически не сыграли, но полетели.

Тренировочный процесс, по сути, отсутствует. Конечно, сложность есть, но для этого матча, учитывая все проблемы, которые есть, те ошибки, которые были, они нам понятны. Что касается движения и интенсивности, они на хорошем среднем уровне. Понятно, что сегодня в этом отношении была не лучшая наша игра, но в целом неплохо двигались. Здесь больше вопрос по количеству невынужденных ошибок, которые мы совершали. Нужно в этом аспекте прибавлять», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.