«Марсель» не сумел переиграть «Тулузу» на своём поле

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Тулузой». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 0:0.
Ранее сегодня, 17 сентября, в чемпионате Франции состоялись ещё четыре матча. «Монако» поделил очки с «Лорьяном» (2:2), «Страсбург» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2), «Брест» переиграл на выезде «Реймс» (2:1), а «Нант» справился с «Клермоном» на его поле (1:0).
Таким образом, после пяти туров «Марсель» (девять очков) опустился на третье место в турнирной таблице, пропустив вперёд «Брест» (10). Лидирует в чемпионате Франции «Монако» с 11 очками в активе. Действующий чемпион «ПСЖ» расположился на пятой строчке (8).
- 17 сентября 2023
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