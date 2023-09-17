Форвард «Зенита» Изидор: по-настоящему счастлив от того, каким получился мой дебют

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился эмоциями от дебюта за сине-бело-голубых.
«Это дебют мечты? Да, конечно! Я по-настоящему счастлив от того, каким получился мой дебют: во-первых, мы выиграли, а во-вторых, мне удалось забить. Это мой первый гол за этот большой клуб, и я действительно счастлив. Идеальный дебют!
Ожидал ли, что выйду в стартовом составе? Немного! А вообще мы очень плотно работали на этой неделе с Тимо (Анатолием Тимощуком. — Прим. «Чемпионата»), Вильямом (Вильямом Оливейрой. — Прим. «Чемпионата») и главным тренером — они объясняли мне, как я должен играть. Поэтому я ожидал, что, возможно, начну матч на скамейке, но они доверили мне место в старте. Надеюсь, что я смог оправдать их доверие.
Что я почувствовал, когда узнал, что выйду в стартовом составе? Радость, счастье! Я думаю, что для любого футболиста играть за эту команду — настоящее счастье. Вот и я был просто счастлив — не было никакого давления, я понимал, что должен просто сделать свою работу», — приводит слова Изидора пресс-служба клуба.
- 17 сентября 2023
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