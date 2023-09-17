Изидор: адаптация складывается как нельзя лучше. Надеюсь, смогу показывать себя ещё лучше

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал об адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.
«Как бы оценил взаимодействие с партнёрами по команде? Они действительно сильно мне помогли в адаптации. На поле каждый пытается со мной общаться — особенно Дуглас, Клаудиньо, Матео. Моя адаптация складывается как нельзя лучше. Надеюсь, дальше будет так же и я смогу показывать себя ещё лучше.
Удовлетворён ли своим физическим состоянием учитывая, что это мой первый официальный матч более чем за месяц? Не буду врать — мне пришлось тяжеловато, потому что я не играл уже довольно много. Сегодня я показал, что могу сыграть 60 минут на хорошем уровне. После я попросил у тренера замену, потому что начал уставать. Думаю, в целом я в порядке и уже к следующей неделе выйду на свой привычный уровень», — приводит слова Изидора пресс-служба клуба.
Сегодня, 17 сентября, «Зенит» обыграл «Рубин» (3:0) в матче 8-го тура РПЛ. После этой победы питерцы поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков в восьми встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.
- 17 сентября 2023
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