Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Оренбург»

Бывший тренер сборной России и ряда российских и зарубежных клубов Станислав Черчесов посетил матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом», который в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент выхода новости счёт не открыт.

На данный момент Черчесов находится без работы. Последним клубом Черчесова был «Ференцварош», который тренер возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. С венгерским клубом тренер дважды выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка Венгрии.

Прежде опытный специалист работал со сборной России, польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат») и «Жемчужиной».

9 сентября в матче памяти Ильи Цымбаларя Черчесов вместе с Олегом Романцевым руководил действиями легенд «Спартака».