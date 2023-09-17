Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Оренбург»

Бывший тренер сборной России и ряда российских и зарубежных клубов Станислав Черчесов посетил матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом», который в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент выхода новости счёт не открыт.
На данный момент Черчесов находится без работы. Последним клубом Черчесова был «Ференцварош», который тренер возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. С венгерским клубом тренер дважды выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка Венгрии.
Прежде опытный специалист работал со сборной России, польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат») и «Жемчужиной».
9 сентября в матче памяти Ильи Цымбаларя Черчесов вместе с Олегом Романцевым руководил действиями легенд «Спартака».
- 17 сентября 2023
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