Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Оренбург»

Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Оренбург»
Комментарии

Бывший тренер сборной России и ряда российских и зарубежных клубов Станислав Черчесов посетил матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом», который в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент выхода новости счёт не открыт.

На данный момент Черчесов находится без работы. Последним клубом Черчесова был «Ференцварош», который тренер возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. С венгерским клубом тренер дважды выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка Венгрии.

Прежде опытный специалист работал со сборной России, польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат») и «Жемчужиной».

9 сентября в матче памяти Ильи Цымбаларя Черчесов вместе с Олегом Романцевым руководил действиями легенд «Спартака».

Материалы по теме
Дасаев: дай бог, чтобы Черчесов поскорее нашёл команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android