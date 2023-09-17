Изидор: посвящаю гол Малкому. Перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьёшь, я уверен»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о забитом голе в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).
«Мой гол? Мантуан отдал мне идеальную передачу, а всё остальное было делом техники. Я много раз смотрел, как подобные голы забивал Тьерри Анри. Это гол в моём стиле — я умею забивать такие мячи. Идеально, что удалось забить сегодня, надеюсь, что таких голов будет ещё много.
Со стороны казалось, что гол дался легко? Я мог бы ответить да, но, как я сказал, я смотрел очень много видео и очень много тренировался забивать такие мячи. Ни один гол не даётся легко.
Кому посвятил первый гол, забитый в зенитовской футболке? В первую очередь моей семье, моей девушке и моим друзьям, которые мотивируют меня каждый день. А во вторую очередь — Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьёшь, я уверен». Я подумал: «Окей, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему», — приводит слова Изидора пресс-служба клуба.
- 17 сентября 2023
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