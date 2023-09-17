Видеообзор победы «Зенита» в матче с «Рубином»

Сегодня, 17 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». Матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу «Зенита» со счётом 3:0.
Счёт уже на восьмой минуте матча открыл новичок сине-бело-голубых француз Вильсон Изидор – форвард забил первый мяч за «Зенит» в своей дебютной игре. Первый тайм так и завершился при минимальном преимуществе гостей, а на исходе часа игры «Зенит» в течение трёх минут снял все вопросы о победителе. На 56-й минуте Кассьерра в касание переправил в ворота мяч после паса Вендела, а на 59-й игроки «Зенита» провели разящую контратаку. Её точным ударом завершил Клаудиньо с передачи того же Вендела.
«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков в восьми встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.
- 17 сентября 2023
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