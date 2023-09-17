«Локомотив» — «Оренбург»: гости вышли вперёд

В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич вывел команду вперёд на 84-й минуте.

«Локомотив» за семь туров набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Их соперники с пятью очками оказались на 14-й строчке. В личных встречах этих команд перевес на стороне железнодорожников. Из девяти проведённых игр они победили в семи, в одном матче была зафиксирована ничья, и лишь один раз выиграл «Оренбург».