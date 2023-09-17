«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: Арсен Захарян — в списке запасных на матч Ла Лиги

Сегодня, 17 сентября, пройдёт матч 5-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Реал Мадрид»: Кепа Арриссабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Хоселу.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Мендес, Субименди, Мерино, Барренечеа, Кубо, Оярсабаль.
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался на скамейке запасных.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании мадридский «Реал» ни разу не победил «Реал Сосьедад». В 19-м туре команды сыграли вничью со счётом 0:0, а матч второго круга завершился победой «Реала Сосьедад» со счётом 2:0.
После четырёх туров «сливочные» набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. В свою очередь, «Реал Сосьедад» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и располагается на 10-й строчке.
- 17 сентября 2023
-
21:28
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:24
-
20:21
-
20:20
-
20:13
-
20:11
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:41
-
19:33
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:10
-
19:08
-
19:08
-
18:58