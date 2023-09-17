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«Локомотив» — «Оренбург»: гости забили второй гол

«Локомотив» — «Оренбург»: гости забили второй гол
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В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Башич – 85'     0:2 Воробьёв – 90+4'    

На 90+4-й минуте форвард Дмитрий Воробьёв забил второй гол «Оренбурга».

«Локомотив» за семь туров набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Их соперники с пятью очками оказались на 14-й строчке. В личных встречах этих команд перевес на стороне железнодорожников. Из девяти проведённых игр они победили в семи, в одном матче была зафиксирована ничья, и лишь один раз выиграл «Оренбург».

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