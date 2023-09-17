Источник: Бакаев близок к уходу из «Зенита» — завтра игрок покинет Санкт-Петербург

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев в ближайшее время покинет клуб, сине-бело-голубые собираются отдать 27-летнего игрока в аренду. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, «Зенит» уже ведёт переговоры с клубами по аренде Бакаева. Отмечается, что точный клуб, с которым ведутся переговоры, неизвестен, но, предположительно, это команда из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, поскольку там всё ещё открыто трансферное окно. Также сообщается, что уже завтра, в понедельник, игрок покинет Санкт-Петербург и вылетит в расположение своей новой команды транзитом через Москву.
Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 26 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В текущем розыгрыше РПЛ Бакаев сыграл в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.
- 17 сентября 2023
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