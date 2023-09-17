«Аталанта» на выезде уступила «Фиорентине», Миранчук сыграл последние 10 минут матча

Завершился матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Аталанта». Игру принимал стадион «Артемио Франки» во Флоренции. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 3:2.
В составе «Фиорентины» отличились Джакомо Бонавентура, Лукас Куарта и Кристиан Куаме. За «Аталанту» забивали Тён Копмейнерс и Адемола Лукман. Российский полузащитник «богини» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 80-й минуте, заменив Маттео Руджери.
Ранее сегодня, 17 сентября, в чемпионате Италии состоялись ещё три матча. «Кальяри» сыграл вничью с «Удинезе» (0:0), «Монца» поделила очки с «Лечче» (1:1), а «Фрозиноне» уверенно переиграл «Сассуоло» (4:2).
По итогам четырёх туров «Аталанта» опустилась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды осталось шесть очков. «Фиорентина», набравшая семь очков, теперь шестая. Лидирует в Серии А миланский «Интер» (12 очков).
- 17 сентября 2023
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