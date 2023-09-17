«Лион» — «Гавр»: команды объявили стартовые составы, Кузяев выйдет с первых минут

«Лион» и «Гавр» объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура французской Лиги 1, который состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Групама» в Лионе. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Лиона»: Лопеш, Кумбеди, Мата, Дьоманде, Тальяфико, Какере, Акуоку, Толиссо, Шерки, Нуама, Ляказетт.
Стартовый состав «Гавра»: Десма, Опери, Льорис, Санганте, Сальмье, Казимир, Кехта, Туре, Кузяев, Алиуи, Байо.
По итогам четырёх туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Лион» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги 1 с одним очком в активе. «Гавр» расположился на 12-й строчке таблицы, команда набрала пять очков в четырёх играх.
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