«Локо» не забил в РПЛ впервые с ноября и не обновил рекордную голевую серию чемпионата
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Московский «Локомотив» неизменно забивал в Российской Премьер-Лиге с начала ноября 2022 года, в том числе забив во всех 20 встречах при главном тренере Михаиле Галактионове. Однако сегодня, 17 сентября, он проиграл «Оренбургу» 0:2 в матче 8-го тура чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Лучшие голевые серии в истории чемпионатов России:
22 — «Локомотив», 2022–2023;
22 — ЦСКА, 2003;
21 — «Спартак», 1993;
20 — «Локомотив», 1994–1995;
20 — «Спартак», 1999–2000;
20 — «Спартак», 2008;
20 — «Зенит», 2011–2012.
Благодаря сегодняшней победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.
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