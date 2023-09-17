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«Лион» сыграл вничью с «Гавром», Кузяев отыграл почти весь матч

«Лион» сыграл вничью с «Гавром», Кузяев отыграл почти весь матч
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Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором на стадионе «Групама» в Лионе встречались местный «Олимпик» и «Гавр». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 0:0.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провёл на поле почти весь матч – на 89-й минуте его заменил нападающий Исса Сумаре. На 57-й минуте удару головой Кузяева немного не хватило точности.

«Лион» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей – ни одной победы с начала сезона. «Гавр», в свою очередь, выдал серию без поражений из трёх матчей (две ничьих и победа), впервые со старта чемпионата покинув поле без забитого мяча.

По итогам пяти туров «Лион» покинул последнее место турнирной таблицы Лиги 1, набрав два очка. «Ткачи» занимают 16-е место. «Гавр» набрал шесть очков и поднялся на 11-е место.

Франция - Лига 1 . 5-й тур
17 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
0 : 0
Гавр
Гавр
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