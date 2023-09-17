Тренер «Оренбурга» Деограсия прокомментировал уверенную победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал уверенную победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).
«Мы работаем над обороной побольше. Потому что у нас раньше были проблемы с этим. Очень тяжело набирать очки, когда тебе много забивают. Сейчас эта работа приносит свои плоды. У нас есть очень хорошие игроки, которые умеют бить из‑за штрафной. Я говорил с футболистами, чтобы они чаще пользовались этими возможностями.
Для меня это особенный момент в карьере? Я очень рад, очень благодарен этой возможности. Для меня это первый подобный опыт. Так что для меня каждая игра как финал. Я очень рад за команду. До этого она переживала непростой период», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».
Напомним, благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.
- 17 сентября 2023
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