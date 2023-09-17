Форвард «Оренбурга» Воробьёв — о победе над «Локо»: все знают, что порядок бьёт класс

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев прокомментировал победу над московским «Локомотивом» (2:0) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я безумно рад. После травмы я вышел и забил, помог команде. Мы выбежали в контратаку, я убрал защитника и пробил в дальний угол. Забил гол на исполнение.
Никогда не бывает идеально, нужно стремиться играть лучше. Сегодня мы забили два гола, сыграли «на ноль». Поправили турнирное положение и едем домой радостные. Сегодня прекрасный день.
Что добавил команде новый тренер? В первую очередь — это дисциплина. Все знают, что порядок бьёт класс», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».
Благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.
- 17 сентября 2023
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