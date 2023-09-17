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Галактионов — об игре с «Оренбургом»: проигрывает вся команда и в первую очередь тренер

Галактионов — об игре с «Оренбургом»: проигрывает вся команда и в первую очередь тренер
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

«Мы слишком упростили игру. Слишком много вертикальных передач, которые не доходили до адресата. Нам показалось, что очень много брака. Пытались освежить игру заменами, но это не получилось. Какие‑то корректировки пытались внести, но… Проигрывают не отдельные игроки, а команда и в первую очередь тренер.

Сейчас надо по горячим следам всё проанализировать. А соперника поздравить с победой: они играли лучше», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.

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