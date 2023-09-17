Радимов: своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву»
Поделиться
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал дебютный мяч новичка сине-бело-голубых Вильсона Изидора.
«Изидор оказался в хорошей форме. В пропущенном голе Рахимов должен предъявлять претензии защитникам. Как можно дать Изидору столько свободного пространства? Думаю, что своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву». «Зенит» должен и может играть лучше», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 17 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Победу одержали гости со счётом 3:0.
«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков в восьми встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.
Комментарии
- 17 сентября 2023
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:16
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:24
-
20:21
Партнерский контент