Радимов: своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал дебютный мяч новичка сине-бело-голубых Вильсона Изидора.

«Изидор оказался в хорошей форме. В пропущенном голе Рахимов должен предъявлять претензии защитникам. Как можно дать Изидору столько свободного пространства? Думаю, что своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву». «Зенит» должен и может играть лучше», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 17 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Победу одержали гости со счётом 3:0.

«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков в восьми встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.