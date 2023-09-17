«Извини, нам запретили». Дзюба отказался общаться с болельщиками «Локомотива» после матча

35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба отказался общаться с болельщиками железнодорожников и журналистами после матча с «Оренбургом».
«Извини, нам запретили», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».
Напомним, ранее, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно.
Сегодня, 17 сентября, состоялся заключительный матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Оренбург» одержал уверенную победу над «Локомотивом» со счётом 2:0.
- 17 сентября 2023
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