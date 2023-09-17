В «Оренбурге» высказались о победе над «Локомотивом»

Спортивный директор футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Андреев прокомментировал победу своей команды над московским «Локомотивом».

«Какой итог матча? Рассчитывали на победу. Всё сложилось удачно. Хорошая игра. «Локомотив» претендует на хорошие места. Результат и игра хорошая. На что претендует «Оренбург»? Мы чуть-чуть просели, нам надо решать свои задачи», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 17 сентября, состоялся заключительный матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Гости одержали победу со счётом 2:0. Благодаря этой победе «Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» имеет в своём активе 12 очков и располагается на восьмой строчке.