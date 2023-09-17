Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о задачах клуба на сезон

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о задачах, которые ставит руководство перед тренерским штабом Давида Деограсии.
«Есть ли кредит доверия у Деограсии? Мы и не ставили под сомнение его кандидатуру. Задача «Оренбурга» — занять место не ниже 12-го и избежать стыков», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сегодня, 17 сентября, «Оренбург» переиграл «Локомотив» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Отличились Иван Башич и Дмитрий Воробьёв. Благодаря этой победе команда набрал восемь очков и поднялась на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Испанский специалист Давид Деограсия был назначен главным тренером «Оренбурга» после отставки Иржи Ярошика в конце августа.
- 17 сентября 2023
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