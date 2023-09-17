Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о задачах клуба на сезон

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о задачах клуба на сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о задачах, которые ставит руководство перед тренерским штабом Давида Деограсии.

«Есть ли кредит доверия у Деограсии? Мы и не ставили под сомнение его кандидатуру. Задача «Оренбурга» — занять место не ниже 12-го и избежать стыков», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 17 сентября, «Оренбург» переиграл «Локомотив» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Отличились Иван Башич и Дмитрий Воробьёв. Благодаря этой победе команда набрал восемь очков и поднялась на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Испанский специалист Давид Деограсия был назначен главным тренером «Оренбурга» после отставки Иржи Ярошика в конце августа.

Материалы по теме
Испанец Давид Деограсия возглавил «Оренбург» после отставки Ярошика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android