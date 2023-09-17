В «Зените» анекдотом ответили на вопрос о возможном уходе Бакаева из клуба

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил анекдотом на вопрос о возможном уходе из команды полузащитника сине-бело-голубых Зелимхана Бакаева.
«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь?» «Кушать не люблю, а так — да». Дождитесь результата», — приводит слова Медведева «РИА Новости».
Напомним, ранее появилась информация, что Зелимхан Бакаев в ближайшее время покинет клуб, сине-бело-голубые собираются отдать 27-летнего игрока в аренду. Также сообщалось, что уже завтра, в понедельник, игрок покинет Санкт-Петербург и вылетит в расположение своей новой команды транзитом через Москву. Возможные кандидаты на Бакаева — команды из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ.
Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В текущем розыгрыше РПЛ Бакаев сыграл в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.
- 17 сентября 2023
-
22:58
-
22:57
-
22:47
-
22:44
-
22:30
-
22:16
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28
-
21:23
-
21:14
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:24
-
20:21