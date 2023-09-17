В «Зените» анекдотом ответили на вопрос о возможном уходе Бакаева из клуба

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил анекдотом на вопрос о возможном уходе из команды полузащитника сине-бело-голубых Зелимхана Бакаева.

«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь?» «Кушать не люблю, а так — да». Дождитесь результата», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, ранее появилась информация, что Зелимхан Бакаев в ближайшее время покинет клуб, сине-бело-голубые собираются отдать 27-летнего игрока в аренду. Также сообщалось, что уже завтра, в понедельник, игрок покинет Санкт-Петербург и вылетит в расположение своей новой команды транзитом через Москву. Возможные кандидаты на Бакаева — команды из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ.

Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В текущем розыгрыше РПЛ Бакаев сыграл в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.