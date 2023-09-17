Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» анекдотом ответили на вопрос о возможном уходе Бакаева из клуба

В «Зените» анекдотом ответили на вопрос о возможном уходе Бакаева из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил анекдотом на вопрос о возможном уходе из команды полузащитника сине-бело-голубых Зелимхана Бакаева.

«Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь?» «Кушать не люблю, а так — да». Дождитесь результата», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, ранее появилась информация, что Зелимхан Бакаев в ближайшее время покинет клуб, сине-бело-голубые собираются отдать 27-летнего игрока в аренду. Также сообщалось, что уже завтра, в понедельник, игрок покинет Санкт-Петербург и вылетит в расположение своей новой команды транзитом через Москву. Возможные кандидаты на Бакаева — команды из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ.

Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В текущем розыгрыше РПЛ Бакаев сыграл в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.

Материалы по теме
Источник: Бакаев близок к уходу из «Зенита» — завтра игрок покинет Санкт-Петербург
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android